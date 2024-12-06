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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Lübnan'a Yardım Seferberliği

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan'daki durumu değerlendirerek yardım seferberliğine devam edeceklerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 06.12.2024 14:05
Güncelleme Tarihi: 06.12.2024 14:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Lübnan'a Yardım Seferberliği

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lübnan'a Destek Mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan'ın mevcut durumunu değerlendirerek, "Lübnan çok sıkıntılı durumda. Her taraf yerle yeksan olmuş." ifadelerini kullandı. Yerel kaynaklardan gelen yardım taleplerine dikkat çeken Erdoğan, "Dünyanın suskun olduğu dönemde yardımlarımıza devam edeceğiz." dedi.

Yardım Talepleri ve Uluslararası Destek

Erdoğan, Lübnan'da yaşanan bu zor günlerin unutulmaması gerektiğini vurguladı ve Türkiye’nin, kardeş ülkeye destek verme konusundaki kararlılığını yineledi.

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