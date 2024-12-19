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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Lübnan Ateşkes ve Suriye'deki Değişim Umut Veriyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan'daki ateşkes ve Suriye'deki Esed rejiminin çöküşünün umut verici bir dönemin habercisi olduğunu belirtti.

Yayın Tarihi: 19.12.2024 16:53
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 16:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Lübnan Ateşkes ve Suriye'deki Değişim Umut Veriyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Önemli Değerlendirmeler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan'da ateşkesin sağlanması ve Suriye'de Esed rejiminin çökmesi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, bu gelişmelerin bölge için olumlu değişimlerin başlangıcı olabileceğini vurguladı.

Yeni Bir Dönemin Başlangıcı

Erdoğan, Lübnan'daki ateşkes ve Suriye'deki gelişmelerin, bölgedeki istikrarı artırabileceğini ve yeni bir dönemin kapılarını aralayacağını ifade etti. Bu bağlamda, ülkelerin barış ve huzur içinde yaşamasının gerekliliğini de dile getirdi.

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