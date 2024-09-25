Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Başbakanı Mikati ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Önemli Temas

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan Başbakanı Necib Mikati ile bir görüşme gerçekleştirdi. Bu önemli buluşma, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu için New York'ta gerçekleşti.

Görüşmenin Ayrıntıları

Erdoğan, Türkevi'nde sürdürdüğü temasları kapsamında Mikati ile bir araya geldi. Ancak görüşme, basına kapalı olarak yapıldı, bu nedenle detaylar hakkında bilgi verilmedi.

Bu tür ikili görüşmeler, ülkeler arasındaki ilişkilerin güçlenmesine katkı sağlamaktadır.