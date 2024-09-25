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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Başbakanı Mikati ile Gündemi Değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan'ı destekleyerek uluslararası müdahalenin gerekliliğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 25.09.2024 21:14
Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 21:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Başbakanı Mikati ile Gündemi Değerlendirdi

Erdoğan ve Mikati Görüşmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan Başbakanı Necib Mikati ile bir araya geldi. Görüşme, New York'taki Türkevi'nde gerçekleşti.

Türkiye'nin Desteği

Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin İsrail tarafından saldırıya uğrayan Lübnan'ın yanında olduğunu belirterek, "Uluslararası toplum, İsrail'in saldırganlığını durduracak acil bir çözüm bulmalıdır" dedi.

İnsani Kriz ve İnsan Hakları

Erdoğan, İsrail'in temel insan haklarını ihlal ettiğini ve dünya gözleri önünde bir soykırım gerçekleştirdiğini ifade etti. Bu saldırıların durdurulmasının ve insanlık krizinin sona erdirilmesinin bir insanlık görevi olduğunu vurguladı.

İkili İlişkilerin Önemi

Görüşmede Türkiye ile Lübnan arasındaki ikili ilişkiler, İsrail'in Lübnan ve Filistin'e yönelik saldırıları ile bölgesel ve küresel meseleler de ele alındı.

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