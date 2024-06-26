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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Başbakanı Mikati ile İsrail'in saldırgan politikalarını görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan Başbakanı Necip Mikati ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, İsrail'in Lübnan ve Gazze'ye yönelik saldırgan tutumunu ele aldı ve uluslararası toplumun müdahalesi çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 26.06.2024 22:34
Güncelleme Tarihi: 26.06.2024 22:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Başbakanı Mikati ile İsrail'in saldırgan politikalarını görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan Başbakanı Necip Mikati ile yaptığı telefon görüşmesinde, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları ve Gazze'deki saldırılar üzerine derinlemesine bir değerlendirme yaptı.

Görüşme sırasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in son dönemde artan saldırgan tutumunu ve Lübnan ile Gazze'de yaşanan gerilimi endişeyle takip ettiklerini belirtti. İsrail'in bölgedeki çatışmaları yayma çabalarının son derece tehlikeli olduğunu vurguladı.

İSRAİL SALDIRGANLIĞI KINANDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in saldırgan politikalarının bir an önce durdurulması gerektiğini ifade etti. Türkiye'nin, İsrail'in Lübnan ve Gazze'deki saldırılarına karşı Lübnan halkının yanında olduğunu ve bu saldırganlığın uluslararası toplum tarafından durdurulması gerektiğini vurguladı.

Erdoğan, görüşmede uluslararası toplumun, bölgede barışı ve istikrarı tehdit eden İsrail'e karşı daha etkili bir şekilde adım atması gerektiğini belirtti. İsrail'in bölgedeki saldırgan tutumunun sadece bölgesel değil, küresel barışı da tehlikeye attığını vurguladı.

İSLAM DÜNYASININ ROLÜ

Görüşmede ayrıca İslam dünyasının, İsrail'in saldırgan politikalarına karşı daha güçlü bir duruş sergilemesi gerektiği vurgulandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam dünyasının, bölgedeki barış ve istikrarın sağlanması için ortak bir sesle hareket etmesi gerektiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Lübnan Başbakanı Necip Mikati arasındaki bu önemli görüşme, bölgede artan gerilim karşısında Türkiye'nin ve Lübnan'ın ortak çabalarını vurguladı. İsrail'in saldırgan politikalarının durdurulması ve barışçıl çözümlerin teşvik edilmesi için uluslararası toplumun daha aktif bir rol oynaması gerektiği önemle vurgulandı.

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