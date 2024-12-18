Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Başbakanı Mikati'yi Resmi Törenle Ağırladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Başbakanı Mikati'yi Ağırladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi resmi ziyaret eden Lübnan Başbakanı Necib Mikati'yi muhteşem bir törenle karşıladı. Tören, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde gerçekleştirildi.

Tören Detayları ve Protokol

Mikati'nin makam aracını, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti. Erdoğan, Mikati'yi külliyenin ana giriş kapısında büyük bir heyecanla karşıladı. Törenin başlamasıyla birlikte, bando iki ülkenin milli marşlarını çaldı.

Tören alanında, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerlerle görkemli bir atmosfer yaratıldı. Ayrıca, 21 pare top atışı ile tören coşkulu bir şekilde takdim edildi.

Salutation ve Ortak Bildiri

Mikati, Muhafız Alayı Tören Kıtası'na "Merhaba asker" diyerek selam verirken, Erdoğan ve Mikati birbirlerine heyetlerini takdim etti. İki lider, merdivenlerde Türkiye ve Lübnan bayrakları önünde tokalaşarak basın mensuplarının dikkatine poz verdiler.

İkili ve heyetler arası görüşmeye geçmeden önce, Erdoğan ve Mikati önemli konular üzerine görüş alışverişinde bulunacak. Bu görüşmelerin ardından, ortak bir basın toplantısı düzenlenmesi planlanıyor. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mikati onuruna resmi bir akşam yemeği verecek.

Katılımcılar

Törende, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile Ankara Valisi Vasip Şahin de hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Lübnan Başbakanı Necib Mikati'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde resmi törenle karşıladı. Mikati, törende Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun (sağda) ile tokalaştı. Törende Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın (sağ 2) da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Lübnan Başbakanı Necib Mikati'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde resmi törenle karşıladı. Mikati, törende Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun (sağda) ile tokalaştı. Törende Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın (sağ 2) da yer aldı.