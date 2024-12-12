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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Cumhurbaşkanı Sulyok ile Görüştü: Suriye'ye Destek Mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sulyok ile görüşmesinde Türkiye'nin Suriye'nin birliğine verdiği desteği vurguladı.

Yayın Tarihi: 12.12.2024 19:16
Güncelleme Tarihi: 12.12.2024 19:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Cumhurbaşkanı Sulyok ile Görüştü: Suriye'ye Destek Mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Macaristan Cumhurbaşkanı Sulyok'un Görüşmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Cumhurbaşkanı Tamas Sulyok ile gerçekleştirdiği önemli bir görüşmede, Suriye halkının ülkesini yeniden inşa etme çabalarına Türkiye'nin tam destek vereceğini ifade etti.

Görüşme ile ilgili Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, görüşmenin, Türkiye ile Macaristan arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel konuları da kapsadığı belirtildi.

İlişkilerin Güçlendirilmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasındaki köklü ilişkilerin daha da ileri götürülmesi ve stratejik işbirliğinin artırılması konusunda kararlılık vurguladı. Özellikle siyasi, ekonomik ve kültürel alanlarda birlikteliği güçlendirmek için yapılacak çalışmalar üzerinde duruldu.

Macaristan'ın Desteği

Erdoğan, Macaristan'ın Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik sürecine sağladığı destek ve Türk Devletleri Teşkilatı'ndaki gözlemci üye sıfatıyla yaptığı katkılara dikkat çekerek, bu dayanışmanın önemine vurgu yaptı.

Suriye Meselesi

Son olarak, Erdoğan, Suriye'nin geleceği ile ilgili mesajında, Türkiye'nin Suriye'nin birliği ve toprak bütünlüğünü koruma anlayışıyla, Suriye halkının yeniden ayağa kaldırma sürecinde aktif rol alacağını belirtti.

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