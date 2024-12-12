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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Cumhurbaşkanı Tamas Sulyok ile Buluştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Cumhurbaşkanı Tamas Sulyok'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde karşıladı. Görüşme basına kapalı yapıldı.

Yayın Tarihi: 12.12.2024 18:24
Güncelleme Tarihi: 12.12.2024 18:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Cumhurbaşkanı Tamas Sulyok ile Buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Cumhurbaşkanı Tamas Sulyok ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Sulyok, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gelişinde Erdoğan tarafından giriş kapısında karşılandı.

İki lider, sıcak bir şekilde tokalaşarak basına poz verdiler. Görüşme, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı olarak yapıldı.

Toplantıya, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da katılarak destek verdiler.

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