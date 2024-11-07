Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan'dan Ayrıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'ne katılmak amacıyla gittiği Macaristan'ın başkenti Budapeşte'den ayrılarak Türkiye'ye dönmeye başladı.

Uğurlama Töreni

Erdoğan, Ferenc Liszt Uluslararası Havaalanı'nda uğurlandı. Uğurlama sırasında Macaristan Devlet Bakanı Gergely Gulyas ve Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Gülşen Karanis Ekşioğlu hazır bulundu.

Heyet ile Birlikte Dönüş

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç gibi isimlerle birlikte ülkeye döndü.