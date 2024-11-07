DOLAR
34,24 -0,18%
EURO
37,08 -1,04%
ALTIN
2.971,24 -1,61%
BITCOIN
2.613.424,36 -0,06%

Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan'dan Ayrıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Budapeşte'den ayrılarak Türkiye'ye döndü. Zirveye katılmak için Macaristan'da bulunuyordu.

Yayın Tarihi: 07.11.2024 19:49
Güncelleme Tarihi: 07.11.2024 19:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan'dan Ayrıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan'dan Ayrıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'ne katılmak amacıyla gittiği Macaristan'ın başkenti Budapeşte'den ayrılarak Türkiye'ye dönmeye başladı.

Uğurlama Töreni

Erdoğan, Ferenc Liszt Uluslararası Havaalanı'nda uğurlandı. Uğurlama sırasında Macaristan Devlet Bakanı Gergely Gulyas ve Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Gülşen Karanis Ekşioğlu hazır bulundu.

Heyet ile Birlikte Dönüş

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç gibi isimlerle birlikte ülkeye döndü.

İLGİLİ HABERLER

2025 yılı için erken tahmin! Erken seçim ve asgari ücret tespiti açıklaması geldi

Sıfır otomobili taksitle aldıracak dev kampanya! Kasım ayı bitmeden 155.000 TL kar alınacak

SSK, Bağkur ve 4C’liyi bekleyen Ocak sürprizi nihayet ortaya çıktı! OVP’deki hesaplar çarşıya uymayacak

Cumhuriyet tarihinin en geniş TOKİ projesi! Bu sabah 81 ilde resmen başvurular başladı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gazze'deki Öğrenciler Sınır Kapılarının Açılmasını Talep Ediyor
2
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan İsrail'in BM Üyeliği Açıklaması
3
Tuzla'da Çocuğa Saldıran Sanık Gözaltına Alındı
4
Eski Savunma Bakanı Gallant'tan Gazze Açıklamaları
5
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan Türk Dünyasına Vurgu
6
Muğla'da Eş Cinayeti: Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis İstemi
7
Bakan Göktaş'tan Organ Bağışı İçin Önemli Çağrı

Cumhuriyet tarihinin en geniş TOKİ projesi! Bu sabah 81 ilde resmen başvurular başladı!

Araç sahibi olanı dara sokacaklar! Ocak’ta o ücrete de yüzde 43 zam

SSK, Bağkur ve 4C’liyi bekleyen Ocak sürprizi nihayet ortaya çıktı! OVP’deki hesaplar çarşıya uymayacak

Sıfır otomobili taksitle aldıracak dev kampanya! Kasım ayı bitmeden 155.000 TL kar alınacak

2025 yılı için erken tahmin! Erken seçim ve asgari ücret tespiti açıklaması geldi

Cep telefonu alacaklar dikkat! 131 TL'den 45.000 TL'ye yükselecek

Trump ne zaman göreve başlayacak?- Kaç yıl görevde kalacak

Tek şarta 150.000 TL karşılıksız verilecek! Bakan Uraloğlu’ndan yeni destek açıklaması

2025’te araçlar yüzde 43,93 daha ucuza alınacak! Karar DÜN açıklandı

Beylikdüzü, Maltepe ve Esenler... SGK açıkladı satışlar resmen başladı

Yeni zam oranı netlik kazandı! Yüzde 40 zam ceplere yakışacak

800.000 TL faizsiz kredi imkanı açıklandı! Kasım ayı son olacak