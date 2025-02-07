DOLAR
35,97 -0,19%
EURO
37,18 0,54%
ALTIN
3.309,07 -0,44%
BITCOIN
3.517.325,05 -1,08%

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile Suriye Yaptırımlarını Görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile yaptığı görüşmede AB'nin Suriye yaptırımlarının kaldırılmasının önemini vurguladı.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 20:27
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 20:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile Suriye Yaptırımlarını Görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Macron Görüşmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile gerçekleştirdiği görüşmede, Avrupa Birliği'nin Suriye'ye yönelik yaptırımlarının askıya alınmasının isabetli bir karar olduğunu belirtti.

Erdoğan, bu durumun yeni dönemde yaptırımların kaldırılması açısından büyük bir önem taşıdığını vurguladı. Bu görüşme, Türkiye ve Fransa arasındaki ilişkilerin güçlenmesi ve Suriye'deki durumu iyileştirme çabaları açısından kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.

İLGİLİ HABERLER

Sosyal Desteklere Yüzde 50-66 Zam: Başkan Altay'dan Müjde

Meteoroloji'den Acil Uyarı: 19 İl İçin Kar, Fırtına ve Sulu Kar Bekleniyor!

Okul Ulaşımında Fahiş Zamlar! Velileri Zora Sokacak Artışlar

Belediyeden Dar Gelirliye Umut: Sosyal Destek Kartı Hayata Geçti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trabzon'da Öğrencilere Deprem Teknolojileri Eğitimi
2
Amasya'da Bakır Levha Hırsızlığı: 4 Zanlı Tutuklandı
3
Kayseri'de Kar Sebebiyle Kapanan Yolda Hastaya Umut Oldular
4
İstanbul'da Depreme Dayanıklı İç Mekanlar Projesi Başlatıldı
5
Bahçelievler'de Muhtar, Emlakçıyı Silahla Yaraladı
6
Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı ve SİÜ Arasında Anlamlı İşbirliği Protokolü
7
Bayırbucak Türkmenleri, Yıkık Köylerine Dönerken Sevinç ve Hüzün Yaşıyor

Devletten Yatırım Hamlesi: 49 Yıl Bedelsiz Arazi Kullanımı İmkanı!

Kocaeli'den Gaziantep'e TOKİ'nin Arsa Satış Atağı: Tarihlere Dikkat!

Sosyal Desteklere Yüzde 50-66 Zam: Başkan Altay'dan Müjde

Sahil Güvenlik Komutanlığı 2025'te 400 Uzman Erbaş Alımı Yapacak

Meteoroloji'den Acil Uyarı: 19 İl İçin Kar, Fırtına ve Sulu Kar Bekleniyor!

Gölbaşı Belediyesi'nden Bayram İkramiyesi Müjdesi: 5.000 TL!

Emeklilere Promosyon Zamı Müjdesi: ING'den 25.000 TL Destek!

Okul Ulaşımında Fahiş Zamlar! Velileri Zora Sokacak Artışlar

Belediyeden Dar Gelirliye Umut: Sosyal Destek Kartı Hayata Geçti

Emekli Maaşlarından Yüzde 17 Kesinti Dikkat! Mart 2025'te Başlayacak

Yapı Kredi, 82.100 TL Promosyonla Yüzleri Güldürdü!

Dikkat! Havale ve EFT ile Kira Ödemesi Yapanlar Tahliye Edilebilir