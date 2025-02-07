Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile Suriye Yaptırımlarını Görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Macron Görüşmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile gerçekleştirdiği görüşmede, Avrupa Birliği'nin Suriye'ye yönelik yaptırımlarının askıya alınmasının isabetli bir karar olduğunu belirtti.

Erdoğan, bu durumun yeni dönemde yaptırımların kaldırılması açısından büyük bir önem taşıdığını vurguladı. Bu görüşme, Türkiye ve Fransa arasındaki ilişkilerin güçlenmesi ve Suriye'deki durumu iyileştirme çabaları açısından kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.