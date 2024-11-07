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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile Türkiye'nin AB Üyeliği Üzerine Görüşme Gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB üyeliği konusunda Macron ile görüşerek sürecin canlandırılması gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 07.11.2024 18:35
Güncelleme Tarihi: 07.11.2024 18:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile Türkiye'nin AB Üyeliği Üzerine Görüşme Gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Macron'dan AB Üyeliği Üzerine Görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile gerçekleştirdiği görüşmede, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne tam üyelik hedefinin stratejik bir perspektife dayandığını ifade etti.

Sürecin Canlandırılması Gerektiği Vurgusu

Görüşmede Erdoğan, AB üyelik sürecinin yeniden canlandırılmasının bir ihtiyaç olduğunu belirtti. Bu bağlamda, iki ülkenin işbirliklerini güçlendirmek ve ortak hedefler doğrultusunda ilerlemek adına atılacak adımların önemine değindi.

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