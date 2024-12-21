Cumhurbaşkanı Erdoğan, Magdeburg'daki Noel Pazarı Saldırısını Kınadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sert Kınama
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam Almanya'nın Magdeburg şehrindeki Noel pazarına yönelik düzenlenen menfur saldırıyı şiddetle kınadı. Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, saldırının ardından taziyelerini iletti.
Başsağlığı Mesajı
Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Dün akşam Almanya'nın Magdeburg şehrindeki Noel pazarına düzenlenen menfur saldırıyı şiddetle kınıyorum. Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine, dost Almanya halkına ve hükümetine başsağlığı dileklerimi iletiyorum, yaralılara acil şifalar diliyorum."