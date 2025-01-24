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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya'da Açılış Töreni ve İl Kongresine Katılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya'da konut teslim törenine ve AK Parti İl Kongresi'ne katılacak.

Yayın Tarihi: 24.01.2025 00:11
Güncelleme Tarihi: 24.01.2025 00:11
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya'da Açılış Töreni ve İl Kongresine Katılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan Malatya'da

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 201 Bininci Konut Anahtar Teslimi, Kura Çekimi ve Malatya Çevre Yolu ile tamamlanan projelerin açılış törenine katılmak üzere Malatya'da bulunacak.

Tarih ve Saat Bilgisi

Etkinlik, 14:00 ve 15:00 saatlerinde Merkez Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.

AK Parti Malatya 8. Olağan İl Kongresi

Ayrıca, Erdoğan, Malatya'da düzenlenecek AK Parti Malatya 8. Olağan İl Kongresi'ne de iştirak edecek.

Bu etkinlik, yerel projelerin önemi ve parti teşkilatının güçlendirilmesi açısından büyük bir anlam taşıyor.

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