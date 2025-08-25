DOLAR
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Malazgirt Zaferi 954. Yılında Türkiye Yüzyılı'na İlham Veriyor

Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 954'üncü yıl dönümünde mesaj yayımladı; Türkiye Yüzyılı'nda birlik, beraberlik ve milleti ileriye taşıma vurgusu yaptı.

Yayın Tarihi: 25.08.2025 11:26
Güncelleme Tarihi: 25.08.2025 11:26
26 Ağustos mesajı: Malazgirt ruhu ve Türkiye Yüzyılı vurgusu

26 Ağustos Malazgirt Zaferi'nin 954'üncü yıl dönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mesaj yayımladı.

Bundan tam 954 yıl önce, 26 Ağustos 1071'de Sultan Alparslan önderliğinde kazanılan Malazgirt Zaferi'nin, Türk milletinin kaderini tayin eden, tarihin seyrini değiştiren büyük bir dönüm noktası olduğu vurgulandı. Erdoğan, bu zaferle Türk milletinin Anadolu topraklarını ebedi yurt edinme iradesini ortaya koyduğunu ve bin yıldır süregelen köklü varlığının temelinin atıldığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında şunları kaydetti: "Malazgirt Zaferi, sadece bir askeri başarı değil, aynı zamanda Türk milletinin adalet, hoşgörü, merhamet gibi yüksek değerlerle bezenmiş medeniyet anlayışının Anadolu'ya taşındığı bir başlangıçtır. Bugün bizlere düşen en önemli görev, Malazgirt ruhunu yaşatmak ve bu kutlu mirası gelecek nesillere aktarmaktır. Çünkü Malazgirt, sadece bir savaşın değil, milletimizin bin yıllık kardeşlik hukukunun, vatan sevgisinin ve birlikte var olma iradesinin simgesidir."

Erdoğan mesajında ayrıca, "Anadolu’nun kapılarını açan bu büyük zaferden ilham alarak bizler, Türkiye Yüzyılı'nda daha güçlü adımlarla yürümek, birlik ve beraberliğimizi her daim muhafaza etmek ve milletimizi çağın gereklerine uygun şekilde daha da ileriye taşımakla mükellefiz. Bu vesileyle, Sultan Alparslan başta olmak üzere Malazgirt destanını yazan kahraman ecdadımızı rahmet, minnet ve şükranla anıyor, aziz milletimizin 26 Ağustos Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümünü en içten duygularımla kutluyorum."

