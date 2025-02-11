Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya'da İsrail'e Sert Tepki Gösterdi

Erdoğan: "İsrail, Filistin'deki İşgale Son Vermeli"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile ortak basın toplantısında, son ateşkes mutabakatında İsrail'in verdiği sözleri tutmadığını ifade ederek, "İsrail, Filistin topraklarında sürdürdüğü işgale son vermeli ve sebep olduğu zararları da tazmin etmelidir." dedi.

Türkiye ve Malezya Arasındaki İşbirliği

Erdoğan, Başbakanlık Ofisi'nde yaptığı açıklamada, 2019 yılında tekrar Malezya'da bulunmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti. Türkiye ile Malezya arasındaki diplomatik ilişkilerin 60. yıl dönümünü kutladıklarını anımsatarak, Türk ve Malay halklarının köklü dostluk ilişkilerinin tarih öncesine dayandığını dile getirdi.

Erdoğan, iki ülke arasındaki stratejik işbirliğini artırmak için 11 anlaşma imzaladıklarını söyleyerek, "İkili ticaret hacmimizi 5 milyar dolardan 10 milyar dolara çıkarmaya karar verdik." ifadelerini kullandı.

Ticaret ve Yatırım Hedefleri

Hedefledikleri ticaret hacmini sürdürülebilir ve dengeli bir şekilde artırmak için fikir birliği içinde olduklarının altını çizen Erdoğan, ASEAN bölgesindeki en büyük ticaret ortağı olan Malezya ile yeni iş birliği modellerini geliştirmeyi umduğunu belirtti.

Turizm ve Eğitim Alanında Ortaklık Vurgusu

Turizm alanındaki girişimleri teşvik etme konusunda ortak iradelerinin teyit edildiğini söyleyen Erdoğan, Malezya'nın Türkiye’ye yönelik artan ilgisini memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti. Eğitim alanında Yükseköğretim Kurulu ile Malezyalı yetkililer arasında bir ortak komite kurulması için hızlı adımlar atılacağına dair fikir birliğine varıldığını açıkladı.

Filistin Meselesine Dikkat Çekti

Erdoğan, görüşmelerinde Filistin konusunu detaylı bir şekilde ele aldıklarını ve Türkiye'nin şu ana kadar 100 gemiyi aşkın ayni yardımı Filistin'e gönderdiğini vurguladı. Ayrıca, Filistin'in bağımsız bir devlet olarak varlığına dikkat çekerek, 1967 sınırları esas alınarak başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devletinin önemini vurguladı.

Gazze’ye Yardımlar ve ASEAN İşbirliği

Erdoğan, sorunların çözümünde ASEAN üyeleriyle işbirliği yapmanın önemine değinerek, "Filistin noktasında oradaki mağduriyeti hep beraber giderebiliriz; bu, yalnızca Malezya veya Türkiye'nin yapabileceği bir şey değil." dedi. Ayrıca, Suriye konusundaki durumu da gündeme getirerek, iki ülkenin iş birliği içerisinde altyapı ve üstyapı çalışmalarına önem vereceğini belirtti.