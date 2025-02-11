Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya'da Resmi Törenle Karşılandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Malezya'da Başbakan Enver İbrahim tarafından resmi törenle karşılandı.

Erdoğan'ı, Başbakanlık Ofisi'ne gelişinde Başbakan İbrahim karşıladı. Tören alanındaki yerlerini alan Erdoğan ve İbrahim'in ardından bando, iki ülkenin milli marşlarını çaldı.

Tören kıtasını denetleyen Erdoğan, askerleri selamladı. Ülkelerin heyetlerinin takdiminin ardından, Erdoğan ve İbrahim ikili ve heyetler arası görüşmelere geçti. İki lider, görüşmelerin ardından ortak bir basın toplantısı düzenleyecek.

Törende, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Haluk Görgün, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere geldiği Malezya’da, Başbakan Enver İbrahim tarafından Başbakanlık Ofisi’nde resmi törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere geldiği Malezya’da, Başbakan Enver İbrahim tarafından Başbakanlık Ofisi’nde resmi törenle karşılandı.