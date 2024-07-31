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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mali Liderle Görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mali Devlet Başkanı Goita ile ikili ilişkiler hakkında telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 31.07.2024 17:10
Güncelleme Tarihi: 31.07.2024 17:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mali Liderle Görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mali Devlet Başkanı Assimi Goita ile Telefonda Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mali Devlet Başkanı Assimi Goita ile önemli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, iki liderin görüşmesinde Türkiye ile Mali arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra terörle mücadelede işbirliği ve bölgesel ile küresel konuların ele alındığı belirtildi.

İşbirliği Vurgusu

Görüşme sırasında Erdoğan, Türkiye'nin Mali ile sağlık, enerji, tarım, sanayi, teknoloji, eğitim ve ticaret gibi birçok alanda işbirliğini geliştirmeye kararlı olduğunu vurguladı.

Destek ve Beklentiler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca Mali'nin terörle mücadeledeki çabalarına destek vermeye devam edeceklerini ve FETÖ’nün Mali’deki faaliyetlerinin sona ermesi için gereken adımların atılmasını, buna ek olarak örgüt üyelerinin Türkiye'ye iadesinin beklenildiğini ifade etti.

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