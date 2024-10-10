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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Manisa'daki Pelin Karaca Ailesini Ziyaret Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Manisa'da öldürülen Pelin Karaca'nın ailesine taziye ziyaretinde bulundu ve destek sözleri verdi.

Yayın Tarihi: 10.10.2024 10:46
Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 11:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Manisa'daki Pelin Karaca Ailesini Ziyaret Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pelin Karaca'nın Ailesine Taziye Ziyareti Gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Manisa'nın Alaşehir ilçesinde trajik bir şekilde hayata veda eden Pelin Karacanın ailesiyle telefonla görüştü. Taziyelerini ileten Erdoğan, aileye moral vermeyi amaçladı.

Keşir'den Taziye Ziyareti

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, Karaca'nın ailesini ziyaret ederek başsağlığı dileğinde bulundu. Ziyareti sırasında anne Nihal Dönmez ve baba Nuh ile bir araya gelerek acılarını paylaştı.

Anne Dönmez'in "Kızımın en büyük hayali, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmekti" sözleri üzerine, Ayşe Keşir Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı ve aile adına taziyelerini iletti.

Erdoğan'dan Destek Mesajı

Pelin Karaca'nın ailesine başsağlığı dileyen Erdoğan, "Pelin kızımız ile ilgili aldığımız haber bizleri yürekten dağladı. Allah kendilerine sabırlar versin. Bizler de hukuken üzerimize düşen görev neyse tüm bunların üzerine devlet olarak gidiyoruz, gideceğiz" ifadelerini kullandı.

Cezaların Artırılması Üzerine Çalışmalar

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Ayşe Keşir, kadınlara yönelik işlenen suçların cezalarının artırılması için çalışmaların sürdüğünü vurguladı. "Bir tek kadının canı yanmaması için gereken tüm tedbirleri almak için çalışıyoruz" dedi. Ayrıca, MYK toplantısında bu konuyla ilgili talimat verildiğini ifade etti.

Olayın Ardındaki Detaylar

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 26 Eylül'de kaybolan 21 yaşındaki Pelin Karaca'nın ailesi, durumu polise bildirmişti. Yapılan araştırmalarda, aynı mahallede ikamet eden Ali U. adlı bir kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Zanlı, aracının freninin boşaldığını iddia ederek Pelin'in ölümüne sebep olduğunu ve cesedini ormanlık alana bıraktığını ifade etti. Polis ekipleri, zanlının tarif ettiği bölgede Karaca'nın cesedini bulmuştur.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir (sağda), Manisa'nın...

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir (sağda), Manisa'nın Alaşehir ilçesinde öldürülen Pelin Karaca'nın annesi Nihal Dönmez'e taziye ziyaretinde bulundu. Anne Nihal Dönmez'in "Kızımın en büyük hayali, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmekti" demesi üzerine AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı. Erdoğan, görüşmede aileye taziyelerini iletti.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir (sağda), Manisa'nın...

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir (sağda), Manisa'nın Alaşehir ilçesinde öldürülen Pelin Karaca'nın annesi Nihal Dönmez'e taziye ziyaretinde bulundu. Anne Nihal Dönmez'in "Kızımın en büyük hayali, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmekti" demesi üzerine AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı. Erdoğan, görüşmede aileye taziyelerini iletti.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir (sağda), Manisa'nın...

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir (sağda), Manisa'nın Alaşehir ilçesinde öldürülen Pelin Karaca'nın annesi Nihal Dönmez'e taziye ziyaretinde bulundu. Anne Nihal Dönmez'in "Kızımın en büyük hayali, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmekti" demesi üzerine AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı. Erdoğan, görüşmede aileye taziyelerini iletti.

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