Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mardin'de AK Parti İl Kongresi'nde Konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mardin'de Birlik Mesajı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Mardin 8. Olağan İl Kongresi'nde önemli mesajlar verdi. Erdoğan, ''Partimizi kurduğumuz andan itibaren siyasete yeni bir dil, yeni bir üslup, yepyeni bir bakış açısı kazandırdık'' diyerek, siyasi rakiplerinin uzlaşmaz tavırlarına rağmen yapıcı olmaya çaba gösterdiklerini ifade etti.

Mardin'in Kültürel Zenginliği

Erdoğan, Artuklu Spor Salonu'nda düzenlenen kongrede Mardin'e duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Şehirdeki samimiyet karşısında duygulandığını belirten Erdoğan, Mardin'in kültürel ve tarihi zenginliklerinden bahsetti. Mardin'in güzelliklerinin türkülere ve şiirlere ilham verdiğini vurguladı.

''Mardin, Türkiye'nin Nüvesidir''

Erdoğan, Mardin'in sıradan bir şehir olmadığını belirterek, ''Mardin, Türkiye'nin nüvesidir, özüdür, özetidir. Bu şehir, sinesinde yüzlerce yıldır barış içinde yaşattığı farklı inançlarla tüm dünyaya hoşgörü dersi vermektedir'' diye konuştu. Ayrıca, Mardin'e dışarıdan yapılacak kötü niyetli müdahalelere karşı duracaklarını vurguladı.

Birlik ve Kardeşlik Vurgusu