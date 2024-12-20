Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mardin'de Suriye'ye Destek Mesajı Verdi

Mardin'de Özgürlüğün Şafağı Sökmeye Başladı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Mardin 8. Olağan İl Kongresi'nde konuşarak Suriye'deki durumu değerlendirdi. Erdoğan, "61 yıllık karanlığın ardından Allah'ın izniyle Suriye'de özgürlüğün şafağı sökmeye başlamıştır." dedi.

Kritik Dönemde Hassasiyet

Erdoğan, yaptığı konuşmada, dünyanın çok hassas bir süreçten geçtiğini belirterek, "Çok zor kavşaklardan dönüyoruz. Küresel nizamda son 60-70 yılın en büyük kırılmaları yaşanıyor." ifadelerini kullandı. Türkiye'nin Suriye konusunda her zaman dikkatli ve stratejik adımlar attığını vurguladı ve "Bir avuç ülke dışında tüm dünyanın sırtını döndüğü Suriye halkını biz hiçbir zaman kaderine terk etmedik." dedi.

Türkiye'nin Destek ve Misafirlik Anlayışı

Erdoğan, Türkiye'nin 5 milyon Suriyeliye ev sahipliği yaptığını belirterek, "Onlar bizim misafirimizdir, biz ensar olarak görevimizi yapacağız." diyerek CHP'nin eleştirilerine yanıt verdi. Suriye halkının, siyasi dönüşüm sonrası daha güvenli bir gelecek için umutlandığını ifade etti.

Suriye Halkının Yanında Olmaya Devam Edeceğiz

Erdoğan, Suriye'de özgürlüğün sağlanması için mücadele eden halkın yanında olmayı sürdüreceklerini belirtirken, muhalefetin bu konudaki duyarsızlıklarını eleştirdi. Sözlerini, "Ülkelerini yeniden ayağa kaldırma çabalarında Suriye halkının yanında olmaya devam edeceğiz." şeklinde sonlandırdı.

Mardin'e Yatırımlar

Mardin'e son 22 yılda toplam 480 milyar lira yatırım yapıldığını açıklayan Erdoğan, bu yatırımların detaylarını paylaştı:

Adalet: 4,5 milyar lira

Eğitim: 28 milyar lira

Sosyal Yardım: 103 milyar lira

Erdoğan ayrıca, şehir hastanesinin %40'ın üzerinde tamamlandığını ve Mardin'e 57 spor tesisi kazandırıldığını söyledi. Mardin'de devam eden projelerle şehrin kalkınmasına yönelik çalışmaların süreceğini belirtti.

Kongrede Siyasi Atmosfer

Artuklu Spor Salonu'nda düzenlenen kongrede_partililer ve çeşitli isimler bir araya geldi. Kongre, Türk bayrakları ve AK Parti bayraklarıyla donatılarak etkileyici bir atmosferde gerçekleştirildi. Konuşmalarda dikkat çeken diğer isimler arasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Eyyüp Kadir İnan da yer aldı.

Kongre bitiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a “Ya Vedud” hat tablo hediye edildi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Artuklu Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Mardin 8. Olağan İl Kongresi'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Artuklu Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Mardin 8. Olağan İl Kongresi'nde konuştu.