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Cumhurbaşkanı Erdoğan Mardin Valiliğini Ziyaret Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mardin Valiliği'ni ziyaret ederek Vali Tuncay Akkoyun'dan bilgi aldı ve plaket takdim edildi.

Yayın Tarihi: 20.12.2024 19:10
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 19:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan Mardin Valiliğini Ziyaret Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Mardin Valiliğini Ziyaret Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mardin Valiliği'ni ziyaret etti. Valiliğe varışı sırasında Erdoğan, Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun tarafından karşılandı.

Ziyaret, basına kapalı olarak gerçekleştirilirken, Erdoğan, Valilik şeref defterini imzaladıktan sonra Vali Akkoyun'dan şehirdeki çeşitli çalışmalara ilişkin detaylı bilgi aldı.

Vali Akkoyun, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a özel olarak hazırlanan telkari işlemeli gümüş Ay Yıldız plaketi takdim etti.

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