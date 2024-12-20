Cumhurbaşkanı Erdoğan Mardin Valiliğini Ziyaret Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mardin Valiliği'ni ziyaret etti. Valiliğe varışı sırasında Erdoğan, Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun tarafından karşılandı.

Ziyaret, basına kapalı olarak gerçekleştirilirken, Erdoğan, Valilik şeref defterini imzaladıktan sonra Vali Akkoyun'dan şehirdeki çeşitli çalışmalara ilişkin detaylı bilgi aldı.

Vali Akkoyun, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a özel olarak hazırlanan telkari işlemeli gümüş Ay Yıldız plaketi takdim etti.