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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mavi Vatan'a Sahip Çıkacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin toplantısında Mavi Vatan konusunda kararlılık mesajı verdi ve muhalefeti eleştirdi.

Yayın Tarihi: 30.07.2024 17:44
Güncelleme Tarihi: 30.07.2024 17:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mavi Vatan'a Sahip Çıkacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Açıklamaları

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli mesajlar verdi. Erdoğan, "Anavatanımızın ayrılmaz bir parçası olan Mavi Vatan'ımıza sahip çıkma noktasında en küçük bir geri adım atmayacağız." diyerek ülkenin denizlerdeki haklarını savunacaklarını vurguladı.

İstişare Toplantıları ve Öncelikler

Erdoğan, Kızılcahamam'da gerçekleştirilen iki önemli toplantıya değinerek, milletin sandıkta verdiği mesajları dikkate aldıklarını belirtti. Bu süreçte gerekli adımları titizlikle atacaklarını ifade etti. "Selden kütük kapma telaşında olanları çok iyi görüyoruz. Bunlara fırsat vermeyeceğiz," diye ekledi.

Partideki Değişim Süreci

Toplantıda ayrıca, yorulan ve görevden ayrılmak isteyen il ve ilçe başkanlarının yerini yeni isimlerle doldurduklarını anlatan Erdoğan, davasına hizmet edenlere teşekkür etti. "Her dem yeniden doğarız, bizden kim usanası,” diyerek yenilenme vurgusunda bulundu.

Milletle İrtibat ve Sorumluluk Bilinci

Erdoğan, 85 milyonun umudu olabilmenin önemine dikkat çekti. Sorumluluklarını yerine getirmeyenlerin AK Parti'ye zarar vereceği uyarısında bulundu. "Sokakta, pazarda, çarşıda milletimizin yanında olmalıyız," dedi.

CHP'ye Yönelik Eleştiriler

Toplantıda muhalefet liderini de eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin son 22 yılda pek çok konuda halkın gerçek gündeminden uzak kaldığını vurguladı. CHP’nin davranışlarını ve muhalefet anlayışını eleştirerek, Türkiye'nin menfaatlerini savunma çağrısında bulundu.

Sonuç

Erdoğan, "Türkiye'nin ve Kıbrıs Türklerinin hakkını savunmaya devam edeceğiz" diyerek toplantıyı sonlandırdı. Anavatanına olan bağlılığı ve kararlılığıyla Mavi Vatan'ında haklarını savunma sözü verdi.

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