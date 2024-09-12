Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mazlumların Yanındayız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Önemli Açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin uluslararası arenada sürdürdüğü insani duruşa dikkat çekti. Erdoğan, "Türkiye olarak zulmün karşısında ve mazlumun yanında durmaya devam edeceğiz. Bu insani duruşumuzdan hiçbir şekilde geri adım atmayacağız" dedi.

Zulme Karşı Durma Vurgusu

Erdoğan'ın bu açıklaması, Türkiye'nin diplomasideki tutumunu ve insani yardımlarını pekiştiriyor. Ülkemiz, tarih boyunca adalet ve merhametle yanlışı karşısında durdu ve mazlumların sesi olmaya çalıştı.