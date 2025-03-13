Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis'te İftar Programında Terörsüz Türkiye Vurgusu Yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde düzenlenen iftar programında milletvekilleri ile bir araya geldi. Burada yaptığı konuşmada, terörsüz Türkiye hedefine dikkat çekti.

Erdoğan, bu konuda, "Çok fazla uzamadan, fitneye, gerilime, provokasyona, hiçbir aşırılığa mahal vermeden, işi yokuşa sürme gibi cambazlıklara tevessül etmeden inşallah beklenen neticenin süratle alınacağı kanaatindeyim." ifadelerini kullandı.

Gazi Meclis çatısı altında fedakarca görev yapan tüm milletvekillerini selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçmişte ebediyete irtihal etmiş milletvekillerini de rahmetle andı. Ramazan ayının hayırlara vesile olmasını temennisinde bulunan Erdoğan, milletvekillerinin Ramazan-ı Şerif'ini kutladı.

Siyaset, Ülkeye ve Millete Hizmet Yarışıdır

Konuşmasında siyasetin özünü ülkeye ve millete hizmet yarışı olarak tanımlayan Erdoğan, "Millete hizmet yolu, uzun ve meşakkatli bir yoldur. İktidar, muhalefet fark etmeksizin, hepimiz aziz milletimizin hizmetkarıyız." dedi.

Demokratik süreçte muhalefetin önemine de değinen Erdoğan, muhalefetin yapıcı eleştirileri ile adeta yürütmenin tamamlayıcı unsuru olduğunu belirtti. Meclis’teki yüksek tansiyonlu siyasi tartışmalara dikkat çekerek, ortaklaşa sorunların çözümüne yönelik bir araya gelmeyi hedeflediklerini ifade etti.

El Ele Verelim, Terörsüz Türkiye İçin Birlik Olalım

Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye hedefi için Meclis'teki tüm siyasi partilerin katkılarıyla kayda değer mesafeler alındığını vurgulayarak, "Evlatlarımıza terörün olmadığı bir ülke bırakmak istiyoruz." dedi.

Erdoğan, tüm siyasi partilere ve milletvekillerine çağrıda bulunarak, "Gelin el ele verelim, milletimizin bin yıllık kardeşliğine sokulan hançeri hep beraber çıkartalım." ifadelerini kullandı.

Programdaki notlar arasında, Erdoğan'ın program sırasında TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile bazı milletvekilleriyle sohbet ettiği yer aldı. Programa ayrıca, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve çeşitli partilerin temsilcileri katıldı.