Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmet Akif Ersoy'u Vefatının 88. Yılında Andı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmet Akif Ersoy'u Anma Mesajı Yayımladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstiklal Marşı'nın şairi Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 88. yılı dolayısıyla anlamlı bir mesaj yayımladı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Erdoğan, "İstiklal Marşı gibi abidevi bir şiirle milletimizin şahsiyetini ve haysiyetini ebedileştiren, bütün insanlığın vicdanına Safahat'ıyla tercüman olan Mehmet Akif Ersoy'u vefatının 88'inci yıl dönümünde rahmetle, minnetle yad ediyorum" dedi.

Ersoy'un Hayatı ve Eserleri

Erdoğan, Mehmet Akif Ersoy'un 63 yıllık çileli hayatının çoğunun sürgün, zorluk ve mücadele içinde geçtiğini vurgulayarak, "Yaşantısıyla, duruşuyla, dirayetli kişiliği, derin ilmi ve örnek ahlakıyla İstiklal Şairi sıfatını ziyadesiyle hak eden abidevi bir karakterdir" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı ayrıca, Ersoy'un inandığı gibi yaşamaktan ve yaşadığı gibi yazmaktan asla vazgeçmediğini belirtti. Erdoğan'nın sözleriyle: "Hayatını şiirine, şiirini de hayatına nakşetmiş büyük bir usta olan Akif'te olmayan hiçbir duygu onun eserlerine girmemiştir. Gönül imbiğinden geçirmediği hiçbir sözü sarf etmemiştir".

Mehmet Akif Ersoy'un Mirası

Erdoğan, Mehmet Akif Ersoy'un kalemiyle doğruluk ve cesaret timsali olduğunu vurgulayarak, "İnandığı değerler uğrunda bedel ödemekten asla çekinmeyen Mehmet Akif Ersoy, hissiyatıyla birlikte milletin hayallerine de tercüman olmuştur. Merhum Akif, varlık-yokluk mücadelemizin ruhunu ve fikri cephesini inşa eden en önemli münevverlerimizdendir" dedi.

Cumhurbaşkanı, ebedi aleme irtihalinin yıl dönümünde Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u hürmet, rahmet ve minnetle yad ettiğini belirterek, vatandaşlarına en kalbi duygularla selam gönderdi.