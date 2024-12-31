Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmetçiğin Yeni Yılını Kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mehmetçiğe Yeni Yıl Mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yeni yılını kutlayarak, "Karada, denizde, havada sahip olduğu kabiliyetlerle dosta güven, düşmana korku veren ordumuz, milletimizin iftihar kaynağıdır," ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Batman'daki 14'üncü İnsansız Uçak Sistemleri Üs Komutanlığı'nı ziyareti sırasında Erdoğan ile telefonda görüştü. Bakan Güler, aracılığıyla Mehmetçiğe seslenen Erdoğan, personelin yeni yılını tebrik etti.

Türk Ordusunun Başarısı

Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kıymetli mensuplarına seslenerek, "Sizlerle birlikte kahraman ordumuzun tüm mensuplarını ve değerli ailelerine sevgilerimi iletiyorum," dedi. 2025 yılına umutlarla girdiklerini belirten Erdoğan, güvenlik güçlerinin yeni yılının hayırlı olması temennisinde bulundu.

Güçlü Ordu, Güçlü Türkiye

Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti: "Peygamber ocağımızın yiğit evlatlarının bölgemizde ve dünyada barış ile güvenliğin tesisine yaptığı katkılardan gurur duyuyoruz. 'Güçlü Ordu, Güçlü Türkiye' parolasıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'nin caydırıcılığını artırmaya büyük önem veriyoruz."

Savunma Sanayideki Yükseliş

Yerli ve milli savunma sanayi alanındaki başarılarının da altını çizen Erdoğan, "Yerlilik oranını yüzde 20'lerden yüzde 80'lere çıkardık," dedi. İnsansız hava araçları (İHA) ve silahlı insansız hava araçları (SİHA) konusundaki atılımlarının süreceğini vurguladı. Türkiye'nin bu alanda dünya genelinde en fazla İHA/SİHA ihracatı yapan ülke olduğunu belirtti.

Bakan Güler’den Destek Mesajı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, görüşmede Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanları ile üs bölgelerini ziyaret ettiklerini belirterek, yılbaşı dolayısıyla Iğdır'da 5'inci Hudut Tugay Komutanlığı’nı ziyaret ettiklerini ifade etti. Güler, "Yerli ve milli savunma sanayimizin göz bebeği İHA ve SİHA'larımız ile teçhiz edilen Batman'daki birliğimizde kahraman havacılarımızla beraberdik," diyerek, 2025 yılında aynı azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini belirtti.