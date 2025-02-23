Cumhurbaşkanı Erdoğan: Merkez Bankası Rezervleri 173 Milyar Dolara Ulaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Önemli Açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, düzenlediği basın toplantısında Merkez Bankası rezervleri hakkında çarpıcı bilgiler paylaştı. Erdoğan, "Merkez Bankamızın rezervleri 173 milyar doları aşarak, Cumhuriyet tarihimizin en yüksek seviyesine ulaştı" şeklinde konuştu.

Bu açıklama, Türkiye'nin ekonomik durumu ve finansal istikrarı açısından önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Uzmanlar, rezervlerin bu seviyeye ulaşmasının, ülkenin döviz piyasasındaki güveni artırabileceğini belirtiyor.