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Cumhurbaşkanı Erdoğan, MESS 51. Genel Kurulu'nda Önemli Açıklamalarda Bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MESS 51. Genel Kurulunda Türk siyasetindeki arkaik zihniyeti eleştirerek, Türkiye Yüzyılı'na odaklanacaklarını vurguladı.

Yayın Tarihi: 18.10.2024 16:59
Güncelleme Tarihi: 18.10.2024 16:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MESS 51. Genel Kurulu'nda Önemli Açıklamalarda Bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MESS Genel Kurulu'nda Açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sarıyer'deki Grand Tarabya Otel'de düzenlenen MESS 51. Olağan Genel Kurulu'nda önemli mesajlar verdi.

Arkaik Zihniyet Eleştirisi

Erdoğan, konuşmasında, "21. yüzyıl Türkiye'sine asla yakışmayan bu arkaik zihniyetin 13 seçim yenilgisi sonrasında Türk siyasetinden perte çıkarılmasını ülkemizin kalkınması için fevkalade önemli buluyoruz" diyerek muhalefetin eleştirilerine değindi.

Birlik ve Beraberlik Vurgusu

Erdoğan, "85 milyonun arasına öfke ve nefret duvarları öremeyecekler. Bizi bugünlere getiren yol sabırla yürümektir" diyerek ulusal birliği ön plana çıkardı.

Demokrasi ve Kardeşlik Teması

"22 yıldır yürüdüğümüz yolda ülkemizi demokrasi, hukuk, adalet ve kardeşlikle büyütmeye devam edeceğiz. Tüm sendikalarımızın destek vermesi çok önemlidir" ifadelerini kullandı.

Toplumsal Dayanışma Çağrısı

Erdoğan, "Gün, birlik olma ve kardeşliğimizi güçlendirme günüdür" diyerek tüm siyasi partilere ve sivil toplum kuruluşlarına çağrıda bulundu.

Program Notları

Etkinlikte, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile MESS Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol da konuşmalar yaptı. Akkol, Erdoğan'a el işlemesi Türk bayrağı takdim ederken, Cumhurbaşkanı etkinlikte arama-kurtarma ekipleriyle fotoğraf çektirdi.

Programa Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, İstanbul Valisi Davut Gül ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe katıldı.

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