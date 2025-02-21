Cumhurbaşkanı Erdoğan Mevlana Camisi Diyanet Gençlik Merkezini Ziyaret Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mevlana Camisi Diyanet Gençlik Merkezine önemli bir ziyaret gerçekleştirdi. Bu ziyarette, cuma namazını kılmak üzere camiye gelen Erdoğan, namaz öncesi Diyanet Gençlik Merkezine geçerek, burada düzenlenen kurslara katılan gençlerle bir araya geldi.

Gençlerle Sohbet ve Bilgi Alımı

Merkezdeki gençlerle samimi bir sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, onlara duyduğu ilgiyi göstererek pek çok konu hakkında bilgi alışverişinde bulundu. Ayrıca, merkez hakkında yetkililerden de detaylı bilgiler aldı.

Bu anlamlı ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ankara Valisi Vasip Şahin, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş gibi önemli isimler eşlik etti.