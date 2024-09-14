Cumhurbaşkanı Erdoğan Mevlid-i Nebi Haftası'nda Konuştu

Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı'nda konuştu. Program, Grand Cevahir Kongre Merkezi'nde gerçekleşti.

Hz. Peygamber'in Yaşamı Örnek Alınmalı

Erdoğan, "Hz. Peygamber Efendimiz veladetinden vefatına kadar her anıyla yaşantısıyla, sözleriyle, mücadelesiyle, bizler için en güzel örnektir." diyerek, vefatından önceki İslami mücadelesinin önemine vurgu yaptı.

Mazlumlara Sevgiler Gönderdi

Programda, Filistin’in ve Gazze'nin mazlum evlatlarına da selam gönderdiğini dile getiren Erdoğan, "Gönül coğrafyasında ellerini semaya açılan Mümin yüreklerimizi canıgönülden tebrik ediyorum" ifadesini kullandı.

Şehitlere Rahmet, Gazilere Şükran

Erdoğan, ilahi kelimatullah uğruna mücadele eden şehitleri anarken, gazilere de şükranlarını sundu. "Vatanın ve ay yıldızlı al bayrağın bekası için bedel ödeyen gazilere teşekkür ederim" sözleriyle gazilerin önemine değindi.

Bu Gecenin Önemi

Hz. Muhammed'in doğumunun yıl dönümüne ulaşmanın mutluluğunu ifade eden Erdoğan, bu özel gecenin tüm insanlığa hayırlar getirmesini diledi. Ayrıca, Gazze'deki mazlumların kurtuluşuna vesile olmasını umduğunu belirtti.

Peygamber ve Şahsiyet İnşası Teması

Diyanet İşleri Başkanlığının her yıl olduğu gibi bu yıl da Mevlid-i Nebi Haftası'nı farklı bir tema ile kutladığını aktaran Cumhurbaşkanı, bu yılki temanın "Peygamberimiz ve Şahsiyet İnşası" olduğunu söyledi. Haftanın etkinlikleri boyunca bu yüce günlerin feyzinden yararlanılacağına dikkat çekti.

Hz. Peygamber Bir Örnek

Erdoğan, son olarak, "Hz. Peygamber Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam, her anıyla bizler için en güzel örnektir" diyerek, Mevlid'in önemini bir kez daha vurguladı.

(Sürecek)