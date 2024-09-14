DOLAR
33,89 0,16%
EURO
37,57 -0,02%
ALTIN
2.813,91 0,08%
BITCOIN
2.021.588,89 0,47%

Cumhurbaşkanı Erdoğan Mevlid-i Nebi Haftası'nda Konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mevlid-i Nebi Haftası açılışında Hz. Peygamber'in yaşamına ve mazlumlara selam gönderdi.

Yayın Tarihi: 14.09.2024 20:19
Güncelleme Tarihi: 14.09.2024 20:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan Mevlid-i Nebi Haftası'nda Konuştu

Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı'nda konuştu. Program, Grand Cevahir Kongre Merkezi'nde gerçekleşti.

Hz. Peygamber'in Yaşamı Örnek Alınmalı

Erdoğan, "Hz. Peygamber Efendimiz veladetinden vefatına kadar her anıyla yaşantısıyla, sözleriyle, mücadelesiyle, bizler için en güzel örnektir." diyerek, vefatından önceki İslami mücadelesinin önemine vurgu yaptı.

Mazlumlara Sevgiler Gönderdi

Programda, Filistin’in ve Gazze'nin mazlum evlatlarına da selam gönderdiğini dile getiren Erdoğan, "Gönül coğrafyasında ellerini semaya açılan Mümin yüreklerimizi canıgönülden tebrik ediyorum" ifadesini kullandı.

Şehitlere Rahmet, Gazilere Şükran

Erdoğan, ilahi kelimatullah uğruna mücadele eden şehitleri anarken, gazilere de şükranlarını sundu. "Vatanın ve ay yıldızlı al bayrağın bekası için bedel ödeyen gazilere teşekkür ederim" sözleriyle gazilerin önemine değindi.

Bu Gecenin Önemi

Hz. Muhammed'in doğumunun yıl dönümüne ulaşmanın mutluluğunu ifade eden Erdoğan, bu özel gecenin tüm insanlığa hayırlar getirmesini diledi. Ayrıca, Gazze'deki mazlumların kurtuluşuna vesile olmasını umduğunu belirtti.

Peygamber ve Şahsiyet İnşası Teması

Diyanet İşleri Başkanlığının her yıl olduğu gibi bu yıl da Mevlid-i Nebi Haftası'nı farklı bir tema ile kutladığını aktaran Cumhurbaşkanı, bu yılki temanın "Peygamberimiz ve Şahsiyet İnşası" olduğunu söyledi. Haftanın etkinlikleri boyunca bu yüce günlerin feyzinden yararlanılacağına dikkat çekti.

Hz. Peygamber Bir Örnek

Erdoğan, son olarak, "Hz. Peygamber Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam, her anıyla bizler için en güzel örnektir" diyerek, Mevlid'in önemini bir kez daha vurguladı.

(Sürecek)

İLGİLİ HABERLER

Garanti Bankası, İş Bankası ve Akbank’tan Eylül Sonuna Kadar 8.000 TL Nakit Kredi Fırsatı!

Emekli olmayı bekleyenleri şoke edecek gelişme! 8- 11 yıl ertelenebilir

TOKİ fırsatlarının en ucuzu geldi! 9.353 TL ödeyebilecek olana 2+1 3+1 ev müjdesi

Her emekliye 2. maaş kapısı aralanıyor! Yeni sistem geldi o tarihte girenler kazanıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nde Kandil Simidi İkramı
2
BAE, Filistin Devleti Oluşmadan Gazze Planına Desteğini Açıklamadı
3
Narin Güran Cinayetinde Şok Gelişme: 10 Kişi Tutuklanmıştı! Narin'in Katili Savcıya Göre Bakın Kim
4
Gazze'de Okula Saldırı: 5 Filistinli Hayatını Kaybetti
5
Emir Sultan Türbesi'nde Yenilenen Sanduka Örtüsü Serildi
6
Şanlıurfa'da Madde Bağımlılığıyla Mücadele Merkezi Faaliyete Geçti
7
İstanbul'daki Kilise Saldırısının Planlayıcısı Viskhan Soltamatiov Yakalandı

Eylül bitmeden 500.000 TL’nin getirisini duyan koştur koştur o bankaya gidecek! Mevduatlara taze ayar

Araç Almayı Düşünenler için Eylül Ayına Özel Büyük Fırsat: 12 Ay Vade ile %0 Faizli DOBLO Cargo, %2,99 Faizli Fiorino ve DOBLO Combi

Garanti Bankası, İş Bankası ve Akbank’tan Eylül Sonuna Kadar 8.000 TL Nakit Kredi Fırsatı!

15 Eylül 2024 Pazar günlük burç yorumları! Aşk, para, iş ve sağlık falı

Her 2 ayda bir IBAN’a baktırtacak destek! 12.000 TL ödenecek

Bursa Büyükşehir Belediyesi KPSS'siz Yüksek Maaş ile 300 Memur Alımı Yapacak: Başvuru Şartları ve Detaylar

TOKİ fırsatlarının en ucuzu geldi! 9.353 TL ödeyebilecek olana 2+1 3+1 ev müjdesi

Geçtiğimiz sene 11 bin lira ikramiye alan emekliye Ekim şoku! 29 Ekim’i beklemeyin

Emekli olmayı bekleyenleri şoke edecek gelişme! 8- 11 yıl ertelenebilir

Her emekliye 2. maaş kapısı aralanıyor! Yeni sistem geldi o tarihte girenler kazanıyor

2024'ün En Az Yakıt Tüketen Otomobilleri Açıklandı: ;İşte Zirvenin Sahibi

1999 Sonrası Sigortalılar İçin Kademeli Emeklilik Düzenlemesi Gündemde: 2000-2008 Arası Çalışanlara Yeni Yaş Sınırları