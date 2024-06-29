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Cumhurbaşkanı Erdoğan mezuniyet töreninde torununun yanındaydı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NUN Okulları'nın düzenlediği 4. Mezuniyet Töreni'ne katılarak, torunu Ahmet Akif'in de dahil olduğu öğrencilerin mutluluğunu paylaştı.

Yayın Tarihi: 29.06.2024 20:01
Güncelleme Tarihi: 29.06.2024 20:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan mezuniyet töreninde torununun yanındaydı!

NUN Okulları, 2023-2024 eğitim öğretim dönemini başarıyla tamamlayan 69 öğrencisini mezun etti. Törene, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın yanı sıra Prof. Dr. Hayrettin Karaman ve Sadık Albayrak da katıldı.

İnsanlık İçin Kurduğunuz Hayalleriniz Olsun

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mezuniyet töreninde öğrencilere hitap ederek şunları söyledi: "Bir insanın bir duruşu olmalı, bir bakışı, bir anlayışı, bir davası olmalı. Çünkü insanı yaşadığını hissettiren sadece aldığı nefes ve atan kalbi değildir. İnsanı asıl yaşatan, kendisini aşkın bir davaya adaması ve o dava uğruna mücadele etmesidir. Kendiniz için, Türkiye için, ümmet için, insanlık için kurduğunuz hayalleriniz olsun." Erdoğan ayrıca, "Daima dediğim gibi, 'Aşkınan koşan yorulmaz.' İdealleriniz sizi yormayacak, sizi geceleri bile ayakta tutacak ve koştukça daha da ileri gitme arzusu uyandıracak." şeklinde ifadeler kullandı.

Tören, mezun öğrencilere diplomalarının verilmesi ve toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi. NUN Eğitim ve Kültür Vakfı Kurucusu Berat Albayrak ve Yönetim Kurulu Başkanı Esra Albayrak da etkinlikte konuşma yaparak öğrencilerin geleceğe dair umutlarını ve başarılarını vurguladılar.

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