Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli Görüşmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile gerçekleştirdiği görüşmeyi tamamladı. Görüşme, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşti.

Yaklaşık bir saat süren bu basına kapalı görüşme, Türkiye'nin siyasi gündemini etkilemesi beklenen önemli konuları kapsıyor. Şu an için görüşmenin detayları kamuoyuna yansımadı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.