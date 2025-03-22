Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Milletimiz Provokasyonlara Gelmedi'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin Suriye'deki olayları provoke ettiğini ancak milletin buna düşmediğini belirtti.

Yayın Tarihi: 22.03.2025 20:40
Güncelleme Tarihi: 22.03.2025 20:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Milletimiz Provokasyonlara Gelmedi'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çarpıcı Açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada, CHP'nin Suriye'deki gelişmeleri ülkemize taşımaya yönelik çabalarına dikkat çekerek, "Milletimiz, CHP'nin Suriye'deki ateşi ülkemize taşıma tezgahına tıpkı 14 yıl boyunca olduğu gibi yine düşmedi, provokasyonlara gelmedi," dedi.

Milletin Feraseti

Erdoğan, bu konuda milletin ferasetini vurgulayarak, Türkiye'nin istikrarı için önemine işaret etti. Özellikle siyasi provokasyonların, toplumsal huzuru bozma amacı taşıdığını belirtti.

Sonuç Olarak

Bu açıklamalar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, iç siyasetteki gerginliklere karşı aldığı tutumu ve milletin birliğini koruma çabasını gözler önüne seriyor.

İLGİLİ HABERLER

Karadenizlilere Müjde: Ücretsiz Jersey İneği Suni Tohumlama Projesi Başlıyor

Bilecik'te 65 Yaş Üstüne Ücretsiz Sağlık Desteği!

Bursa'da Ücretsiz Fidan Dağıtımı Coşkuyla Devam Ediyor

Emeklilere Aylık 3.000 TL Sosyal Destek Müjdesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İzmir'de Olta İçin Denize Giren Kişi Boğuldu
2
İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırıları: Ölü Sayısı 6'ya Yükseldi, 31 Yaralı
3
Samsun'da Narkotik Köpeği Tony, Uyuşturucu Ticareti Yapanı Yakaladı
4
AK Parti Kütahya İl Danışma Meclisi Toplantısı Gerçekleşti
5
Short Track Türkiye Şampiyonası Erzurum'da Başladı
6
Alanya'da Yamaç Paraşütü Kazası: Bir Pilot Yaralandı
7
DEM Parti Milletvekilleri 2025 Bütçesi Üzerine Eleştirilerde Bulundu

Emeklilere Aylık 3.000 TL Sosyal Destek Müjdesi

Bursa'da Ücretsiz Fidan Dağıtımı Coşkuyla Devam Ediyor

Düzce'den Zam Müjdesi: Çilimli Belediyesi Çalışanlarına Yeni Maaş Artışı

İzmir'de Ramazan Desteği Sürüyor: Koli Koli Yardım Dağıtımı

Bilecik'te 65 Yaş Üstüne Ücretsiz Sağlık Desteği!

Karadenizlilere Müjde: Ücretsiz Jersey İneği Suni Tohumlama Projesi Başlıyor

Erzincan'da Taksi Ücretlerine Şok Zam! Yeni Tarifeler Açıklandı

Soğuk Havaya Veda Edebiliriz, Ancak Yeni Bir Sıcaklık Dalgası Geliyor!

Denizli'den Anneler ve Anne Adaylarına Özel Destek Projeleri

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Promosyon İhalesi: 24 Mart'ta Rekor Artış Bekleniyor

Manisa’da 21 Mart’ta Mesir Macunu ve Nevruz Kutlaması Coşkusu!

Manisa'dan Öğrencilere Burs Müjdesi: Mart Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı!