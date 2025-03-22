Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Milletimiz Provokasyonlara Gelmedi'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çarpıcı Açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada, CHP'nin Suriye'deki gelişmeleri ülkemize taşımaya yönelik çabalarına dikkat çekerek, "Milletimiz, CHP'nin Suriye'deki ateşi ülkemize taşıma tezgahına tıpkı 14 yıl boyunca olduğu gibi yine düşmedi, provokasyonlara gelmedi," dedi.

Milletin Feraseti

Erdoğan, bu konuda milletin ferasetini vurgulayarak, Türkiye'nin istikrarı için önemine işaret etti. Özellikle siyasi provokasyonların, toplumsal huzuru bozma amacı taşıdığını belirtti.

Sonuç Olarak

Bu açıklamalar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, iç siyasetteki gerginliklere karşı aldığı tutumu ve milletin birliğini koruma çabasını gözler önüne seriyor.