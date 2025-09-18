Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli birlik ve dayanışmaya pusu kuranların planlarını yırtip attık

Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli birlik ve dayanışma ruhuna pusu kuranların planlarını "hep birlikte yırtip attık" dedi.

Yayın Tarihi: 18.09.2025 14:17
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 14:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli birlik ve dayanışmaya pusu kuranların planlarını yırtip attık

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli birlik ve dayanışmaya yönelik girişimler bozguna uğratıldı

Erdoğan: Tehditlere karşı birlik mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı konuşmada ülkenin birliğine ve dayanışma ruhuna vurgu yaptı. Konuşmada, birlikte hareket etmenin önemine dikkat çekildi ve toplumun dayanışma iradesinin altı çizildi.

Erdoğan'ın sözleri:

"Kader ortaklığımıza, yol arkadaşlığımıza, kan kardeşliğimize, milli birlik ve dayanışma ruhumuza pusu kuranların planlarını hep birlikte yırtip attık"

Açıklamada, milli birlik ve dayanışma ruhunun korunmasının ülke içindeki hedeflere karşı en güçlü savunma olduğu vurgulandı. Erdoğan, ortak hareket etmenin ve dayanışma gösterilmesinin önemini bir kez daha dile getirdi.

