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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Güvenlik Vurgusu ile Terörle Mücadeleyi Sürdürüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin milli güvenliğini korumak için terör örgütleriyle mücadelenin önemine dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 17.12.2024 20:06
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 20:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Güvenlik Vurgusu ile Terörle Mücadeleyi Sürdürüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörle Mücadele Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gerçekleştirdiği görüşmede Türkiye'nin milli güvenliğini koruma konusundaki kararlılığını vurguladı. Erdoğan, Suriye'deki istikrarsızlığın bir an önce sona ermesi için tüm terör örgütleriyle mücadelenin sürdürülmesi gerektiğinin altını çizdi.

Milli Güvenlik ve Terörle Mücadele

Erdoğan, Türkiye'nin güvenliği için atılan adımların önemine değinerek, bu mücadelenin hiçbir şekilde taviz vermeyeceğini belirtti. Terörle mücadele mesajı, bölgedeki güç dengeleri açısından kritik bir öneme sahip.

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