Cumhurbaşkanı Erdoğan Mimar Sinan Camisi'nde Cuma Namazı Kıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cuma Namazı Ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazını Ataşehir’de bulunan Mimar Sinan Camisi'nde gerçekleştirdi. İkindi namazı öncesinde, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan ayrılarak camiye gitti.

Marmara Üniversitesi Etkinliği

Namazın ardından Erdoğan, Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi 1. ve 2. Etap Eğitim-Öğretim Binaları'nın açılış törenine katılmak üzere camiden ayrıldı. Bu etkinlik, üniversiteye olan katkıların ve eğitim yatırımlarının bir parçası olarak değerlendirildi.

Erdoğan'ın cami ziyareti ve eğitim binalarının açılışı, bölgedeki topluluk tarafından ilgiyle karşılandı.