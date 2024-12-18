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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır'da D-8 Zirvesi'ne Katılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, D-8 Teşkilatı 11. Zirvesi için yarın Mısır'a gidiyor. Zirve, gençlere yatırım ve KOBİ'lere destek temasıyla düzenlenecek.

Yayın Tarihi: 18.12.2024 15:58
Güncelleme Tarihi: 18.12.2024 15:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır'da D-8 Zirvesi'ne Katılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gelişen Sekiz Ülke (D-8) Teşkilatı'nın 11'inci Zirve Toplantısı'na katılmak üzere yarın Mısır'a seyahat edecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya üzerinden yaptığı duyuruda, Erdoğan'ın Mısır ziyaretinin detaylarını paylaştı. Altun, Cumhurbaşkanı'nın, zirve çerçevesinde "Gençlere Yatırım ve KOBİ'lere Destek: Yarının Ekonomisini Şekillendirmek" temasıyla bir konuşma yapacağını belirtti.

Bu kapsamda Filistin ve Lübnan'daki duruma ilişkin özel bir oturuma da katılacak olan Erdoğan, zirveye katılan diğer liderlerle ikili görüşmeler gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, özellikle Suriye ve Filistin gibi güncel küresel ve bölgesel meseleler hakkında diğer devlet ve hükümet başkanlarıyla fikir alışverişinde bulunacak.

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