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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır'da D-8 Zirvesi'ne Katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, D-8 Zirvesi için Mısır'a gitti, Erdoğan'a devlet yetkilileri eşlik etti.

Yayın Tarihi: 19.12.2024 09:09
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 09:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır'da D-8 Zirvesi'ne Katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır'a Uçtu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, D-8 Zirvesi'ne katılmak üzere özel uçak "TUR" ile Mısır'ın başkenti Kahire'ye hareket etti.

Uğurlama Töreni

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçuşu öncesinde Esenboğa Havalimanı'nda düzenlenen uğurlama törenine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Ankara Valisi Vasip Şahin katıldı.

Heyette Önemli İsimler

Erdoğan'a, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da eşlik etti.

Özellikle bölgesel işbirliklerini artırmayı hedefleyen D-8 Zirvesi, uluslararası ilişkiler açısından önemli bir platform olarak görülmektedir.

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