Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır'daki D-8 Zirvesi'nden İstanbul'a Döndü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, D-8 Zirvesi'ni Tamamlayarak İstanbul'a Geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen D-8 Zirvesi'ndeki temaslarını başarıyla tamamladı. Türkiye'ye dönüşünü TUR uçağıyla gerçekleştiren Erdoğan, İstanbul'da Atatürk Havalimanı'na indi.

Karşılama Töreni

Erdoğan'ı burada, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul Valisi Davut Gül ve diğer {ilgili isimlerle birlikte} karşıladı. D-8 Zirvesi'nde Türkiye'nin uluslararası ilişkileri konusunda önemli görüşmeler gerçekleştiren Erdoğan, ayrıca Ticaret Bakanı Ömer Bolat, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile birlikte yurda dönüş yaptı.