Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır ile Ticaret Hedefini Açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mısır ile İşbirliği Vurgusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gerçekleştirdiği bir görüşmede Türkiye'nin Mısır ile olan işbirliğini geliştirmeye yönelik kararlılığını dile getirdi. Erdoğan, iki ülke arasında karşılıklı ticaret hacmini 15 milyar dolar seviyesine çıkarma hedefinin önemine değindi.

Ticaret Hedefleri ve Gelecek Planları

Yapılan açıklamada, Türkiye'nin Mısır ile olan ticaret ilişkilerini güçlendirmek için çeşitli adımlar atacağına vurgu yapıldı. Bu hedefin, iki ülkenin ekonomik ilişkilerini daha da sağlamlaştırması bekleniyor.