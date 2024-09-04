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Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır'la İşbirliği Vurgusu Yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır ile işbirliğini sanayi, ticaret ve daha birçok alanda geliştirme kararlılığını dile getirdi.

Yayın Tarihi: 04.09.2024 17:12
Güncelleme Tarihi: 04.09.2024 17:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır'la İşbirliği Vurgusu Yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır ile İlişkileri Güçlendiriyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır ile olan işbirliği potansiyeline dikkat çekerek, "(Mısır'la) İşbirliğimizi sanayi, ticaret, savunma, sağlık, çevre, enerji dahil her alanda ilerletme irademizi teyit ettik" şeklinde konuştu. Bu açıklamalar, iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da derinleşeceğinin bir göstergesi oldu.

Çeşitli Alanlarda İşbirliği

Erdoğan, Mısır ile gerçekleştirecekleri işbirliklerinin her alanda ilerlemesine olan inancını belirtti. Özellikle sanayi ve ticaret alanlarında yapılacak olan çalışmaların, iki ülkenin ekonomik kalkınmasına katkı sağlayacağını vurguladı.

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