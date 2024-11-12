Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanı Sandu ile Bakü'de Görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Moldova Cumhurbaşkanı Maya Sandu Görüşmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanı Maya Sandu ile Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı (COP29) nedeniyle Bakü'de bir araya geldi.

Görüşme, zirvenin yapıldığı alanda ve basına kapalı olarak gerçekleştirildi. Bu önemli buluşmada, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile iki ülkenin bazı yetkilileri de hazır bulundu.

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