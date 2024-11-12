DOLAR
34,37 -0,21%
EURO
36,55 0,14%
ALTIN
2.885,72 0,34%
BITCOIN
2.931.659,97 1,87%

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanı Sandu ile Bakü'de Görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanı Sandu ile BM İklim Zirvesi sırasında Bakü'de bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 12.11.2024 15:40
Güncelleme Tarihi: 12.11.2024 15:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanı Sandu ile Bakü'de Görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Moldova Cumhurbaşkanı Maya Sandu Görüşmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanı Maya Sandu ile Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı (COP29) nedeniyle Bakü'de bir araya geldi.

Görüşme, zirvenin yapıldığı alanda ve basına kapalı olarak gerçekleştirildi. Bu önemli buluşmada, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile iki ülkenin bazı yetkilileri de hazır bulundu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Akaryakıt alacaklar dikkat! Bakanlık açıkladı yeni bir dönem başlayacak

SGK’nın kapılarını kapattıracak zam! Emekli olmak hayal olabilir

Evim yok diyene devletten 500.000 TL hibe! O kişilerin acilen başvurması gerekiyor

26 yaşa kadar olan gençlere müjde! Her ay 1500 TL iade edilecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fırat Çakıroğlu'nun Anneden İzmir Valiliği'ne Şehitlik Başvurusu
2
Van Gölü'ne Düşen Dana, Mahalle Sakinleri Tarafından Kurtarıldı
3
Antalya'da Kaçakçılık Operasyonunda 11 Gözaltı
4
X. Milletlerarası Türkoloji Kongresi İstanbul'da Başladı
5
Üsküp'te AB-Türkiye İlişkileri Paneli: Kuzey Makedonya'nın Geleceği Tartışıldı
6
İran ve Suudi Arabistan İlişkilerini Güçlendirme Vurgusu
7
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanı Sandu ile Kritik Görüşme Gerçekleştirdi

Evim yok diyene devletten 500.000 TL hibe! O kişilerin acilen başvurması gerekiyor

Kasım ayında promosyonlar coştu da coştu! EN yüksek ödemeler bu ay yapılıyor

Ya o... Ya bu... Asgari ücret zammı ikisinden biri olacak

Son 2 ay... Hesaplara toplam 2500 TL ödeme yapılacak

Maaş zammı bekleyenler müjde! Asgari ücret zammı ile yemek ücretlerinde de dev artış kapıda!

Elektrik ve doğalgaz faturalarında yeni devrim! Yüzde 60’ını devlet karşılayacak

Sabah sabah yüzde 40 zam açıklaması! İkramiyeler de artacak

Ayda 2 bin Liraya arsa olur mu demeyin! Milli Emlak açıkladı acele edin!

SGK’nın kapılarını kapattıracak zam! Emekli olmak hayal olabilir

26 yaşa kadar olan gençlere müjde! Her ay 1500 TL iade edilecek

Aralık 15’e kadar giden gitti! 15 TL’den 5.000 TL’ye çıkacak

Akaryakıt alacaklar dikkat! Bakanlık açıkladı yeni bir dönem başlayacak