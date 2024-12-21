DOLAR
35,19 0%
EURO
36,73 -0,07%
ALTIN
2.968,28 0,03%
BITCOIN
3.426.383,32 -0,64%

Cumhurbaşkanı Erdoğan Muğla'da İçme Suyu Sorununu Çözecek Projeleri Açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muğla'nın içme suyu sorununa dair projeleri tanıttı ve yerel yönetimlere eleştirilerde bulundu.

Yayın Tarihi: 21.12.2024 19:52
Güncelleme Tarihi: 21.12.2024 19:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan Muğla'da İçme Suyu Sorununu Çözecek Projeleri Açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muğla'da Sivil Toplum Kuruluşları ile Buluştu

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muğla'da düzenlenen sivil toplum kuruluşu temsilcileri buluşmasında önemli açıklamalarda bulundu. "22 yıldır nasıl milletimize kulak vererek biz bu günlere geldiysek Muğla'nın, Bodrum'un içme suyu sorununu çözmek için de kolları sıvadık" dedi.

Proje Detayları

Muğla il merkezinin içme suyu ihtiyacını karşılamak adına Sandras İçme Suyu Projesi'ni yatırım programına aldıklarını belirten Erdoğan, projeye ilişkin şu bilgileri paylaştı: "Toplam maliyeti 7,6 milyar lira olan proje ile yıllık 7,32 milyon metreküp içme suyu depolama, günlük 5 bin metreküp kapasiteli arıtma tesisi ve 12,3 kilometresi tünel olmak üzere toplam 80 kilometrelik isale hattını devreye alacağız."

Turizm ve Yerel Yönetim Eleştirisi

Muğla'nın turizm potansiyeline dikkat çeken Erdoğan, "Her yıl Muğla ve Bodrum yaklaşık 1,5 milyon misafir ağırlıyor. Turizmde 2024 yılı hedefimiz 60 milyon ziyaretçi" ifadelerini kullandı. Ancak yerel yönetimlerin bu avantajları değerlendiremediğini vurgulayarak, "Turizmden ekonomik olarak ciddi gelir elde ederken, iş altyapı ve üstyapı yatırımlarına gelince hiçbir adım atmıyorlar" dedi.

İçme Suyu Sorunu ve Çözümleri

Erdoğan, özellikle Muğla ve Bodrum'daki içme suyu sorununa dikkat çekerek, "Görevi bu sorunları çözmek olanlar, su sorununu görmezden geliyorlar" dedi. İstanbul'un su sorununu çözme konusundaki deneyimiyle örnek veren Erdoğan, "SP'nin büyükşehir belediyelerine bakın, acaba bu sorunları çözdüler mi?" sorusunu yöneltti.

Altyapı Yatırımları ve İleriye Dönük Hedefler

Bodrum Barajı'nın proje çalışmalarının önümüzdeki yıl başlayacağını belirten Erdoğan, yıllık 13,2 milyon metreküp depolama kapasitesine sahip olacağı bilgisini verdi. Ayrıca Bodrum Yalıkavak yolunun kalan kısmı için ihale sürecinin tamamlandığını ve 69 kilometre uzunluğundaki Söğüt-Seydikemer Yolu'nda çalışmaların sürdüğünü aktardı.

Erdoğan, 51 kilometrelik Seydikemer-Kalkan yolu ve 27 kilometre Gökova ayrımı-Marmaris Yolu projelerinde de ilerleme kaydedildiğini sözlerine ekleyerek, "Muhalefetin beceriksizliğine mahkum etmeyeceğiz" dedi.

İLGİLİ HABERLER

Ziraat Bankası'ndan Yeni Yıl için Kaçırılmayacak Fırsat: 3.000 TL Hediye!

25 Aralık'ta Öğrencilere 4.000 TL ile 6.000 TL Destek Ödemesi!

TOKİ'nin 250 Bin Sosyal Konut Projesi: Dar Gelirli Vatandaşa Umut Oluyor

Evlilik Hayalleri Yüksek Zamlarla Tehdit Altında: Yüzde 870 Zam

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
AFAD'dan 18 İl için Kuvvetli Yağış Uyarısı
2
CHP Genel Başkanı Özel, Sosyalist Enternasyonal Konsey Toplantısı'nda Göç Yüküne Dikkat Çekti
3
Cumhurbaşkanı Erdoğan Muğla'da İçme Suyu Sorununu Çözecek Projeleri Açıkladı
4
Çorum'da Akaryakıt İstasyonuna Çarpan Otomobilde 3 Yaralı
5
Kadın Ustalar Baklava Yarışmasında Yeteneğini Konuşturdu
6
Diyarbakır'da Aileler Arasında Silahlı Kavga: 1 Ölü, 4 Yaralı
7
Marmaray Yeni Rekor Kırarak 743 Bin Yolcu Taşıdı

25 Aralık'ta Öğrencilere 4.000 TL ile 6.000 TL Destek Ödemesi!

Yeni Yılda Her Şişe 25 Kuruş: Depozito Yönetim Sistemi Başlıyor

2025'te Maaşlara Yüzde 12 Zam: Ocak Ayında Uygulama Başlayacak

TOKİ'nin 250 Bin Sosyal Konut Projesi: Dar Gelirli Vatandaşa Umut Oluyor

Yeni Yılda Borçlarınıza Faizsiz Çözüm! Bankalar 75.000 TL Veriliyor

Ziraat Bankası'ndan Yeni Yıl için Kaçırılmayacak Fırsat: 3.000 TL Hediye!

TOKİ'den 90.000 TL'den Başlayan Arsa Satışlarıyla Ev Sahibi Olma Fırsatı!

Emekliye 5 Bin Lira Destek! Maaşa ek verilecek

Evlilik Hayalleri Yüksek Zamlarla Tehdit Altında: Yüzde 870 Zam

Öğrencilere 10.000 TL Eğitim Desteği: Dağıtımlara Başladı

Yeni Yıl Öncesi Ekmeğe Zam! Fırıncılar Açıklama Yaptı

2024'te Güvenlik Alanında Yeni İş Fırsatları: Jandarma ve Sahil Güvenlik Personel Alım İlanı