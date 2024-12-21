Cumhurbaşkanı Erdoğan Muğla'da İçme Suyu Sorununu Çözecek Projeleri Açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muğla'da Sivil Toplum Kuruluşları ile Buluştu

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muğla'da düzenlenen sivil toplum kuruluşu temsilcileri buluşmasında önemli açıklamalarda bulundu. "22 yıldır nasıl milletimize kulak vererek biz bu günlere geldiysek Muğla'nın, Bodrum'un içme suyu sorununu çözmek için de kolları sıvadık" dedi.

Proje Detayları

Muğla il merkezinin içme suyu ihtiyacını karşılamak adına Sandras İçme Suyu Projesi'ni yatırım programına aldıklarını belirten Erdoğan, projeye ilişkin şu bilgileri paylaştı: "Toplam maliyeti 7,6 milyar lira olan proje ile yıllık 7,32 milyon metreküp içme suyu depolama, günlük 5 bin metreküp kapasiteli arıtma tesisi ve 12,3 kilometresi tünel olmak üzere toplam 80 kilometrelik isale hattını devreye alacağız."

Turizm ve Yerel Yönetim Eleştirisi

Muğla'nın turizm potansiyeline dikkat çeken Erdoğan, "Her yıl Muğla ve Bodrum yaklaşık 1,5 milyon misafir ağırlıyor. Turizmde 2024 yılı hedefimiz 60 milyon ziyaretçi" ifadelerini kullandı. Ancak yerel yönetimlerin bu avantajları değerlendiremediğini vurgulayarak, "Turizmden ekonomik olarak ciddi gelir elde ederken, iş altyapı ve üstyapı yatırımlarına gelince hiçbir adım atmıyorlar" dedi.

İçme Suyu Sorunu ve Çözümleri

Erdoğan, özellikle Muğla ve Bodrum'daki içme suyu sorununa dikkat çekerek, "Görevi bu sorunları çözmek olanlar, su sorununu görmezden geliyorlar" dedi. İstanbul'un su sorununu çözme konusundaki deneyimiyle örnek veren Erdoğan, "SP'nin büyükşehir belediyelerine bakın, acaba bu sorunları çözdüler mi?" sorusunu yöneltti.

Altyapı Yatırımları ve İleriye Dönük Hedefler

Bodrum Barajı'nın proje çalışmalarının önümüzdeki yıl başlayacağını belirten Erdoğan, yıllık 13,2 milyon metreküp depolama kapasitesine sahip olacağı bilgisini verdi. Ayrıca Bodrum Yalıkavak yolunun kalan kısmı için ihale sürecinin tamamlandığını ve 69 kilometre uzunluğundaki Söğüt-Seydikemer Yolu'nda çalışmaların sürdüğünü aktardı.

Erdoğan, 51 kilometrelik Seydikemer-Kalkan yolu ve 27 kilometre Gökova ayrımı-Marmaris Yolu projelerinde de ilerleme kaydedildiğini sözlerine ekleyerek, "Muhalefetin beceriksizliğine mahkum etmeyeceğiz" dedi.