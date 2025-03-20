Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Muhalefet, Kendi İç Kavgalarını Ülkenin Meselesi Gibi Gösteriyor'

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partinin önceki dönem milletvekilleriyle iftar programında bir araya geldi. Erdoğan, muhalefetin kendi iç kavgalarını veya hukukla sorunlarını ülkenin en önemli meselesi gibi göstermeye çalışmasını riyakarlığın dik alası olarak nitelendirdi.

AK Parti Konferans Salonu'nda gerçekleşen iftarda, Erdoğan, "Muhalefetin kendi iç kavgalarını veya hukukla olan sıkıntılarını, ülkenin en önemli meselesi gibi gösterme gayreti, riyakarlığın dik alasıdır." açıklamasında bulundu. Partisinin, ülkenin ve milletin çıkarlarına yönelik kazançları, bazı kişisel çıkarlar ve hırslar adına yok saymaya çalışanların oyunlarını boşa çıkarmak zorunda olduğunu vurguladı.

Geçmişte söylenmiş bir atasözünü hatırlatan Erdoğan, "Doğru yerinden kalkana kadar yalan dünyayı dolaşırmış" diyerek, yalanın gücünü doğru ile yeneceklerini ifade etti. Türkiye’nin birçok gündemle karşılaştığını belirten Erdoğan, bu gündemlerin bazısının önemli olduğunu, bazılarının ise suni olarak köpürtüldüğünü açıkladı.

Erdoğan, muhalefetin hırs ve ihtiraslarının kendilerini esir aldığını savunarak, adaletin sağlanması konusunda muhalefetin cevap vermekte zorlandığını kaydetti. "Dikkat ederseniz, muhalefet gerek yolsuzluk meseleleri olsun gerekse diploma konularında yargının ortaya koyduğu iddialara asla cevap veremiyorlar," dedi.

Muhalefetin sorunlarıyla uğraşacak vaktinin olmadığını ifade eden Erdoğan, "Bizim havanda su döverek boşa harcayacak zamanımız yok" diyerek, AK Parti olarak gerçek gündemle meşgul olduklarını ve milletin beklentilerine yönelik somut adımlar atacaklarını belirtti.

Erdoğan, 23 yıllık iktidarları boyunca Türkiye'ye sayısız eser ve hizmet kazandırdıklarını söyleyerek, ülkenin geleceği için önemli adımlar attıklarına dikkat çekti. Ayrıca, yeni 'Terörsüz Türkiye' vizyonuyla geçmişten gelen terör sorununu çözmeyi hedeflediklerini vurguladı.

Son olarak, hükümetin terörle mücadelede ve ülke birliğinin sağlanmasında kararlı olduğunu belirten Erdoğan, muhalefetten de yapıcı bir yaklaşım beklediklerini ifade etti.