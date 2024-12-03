Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet Su ve Orman Konularında İhmalkar Davranıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, muhalefet partilerini önemli çevre meselelerinde eleştirdi. Erdoğan, su kaynaklarının bilinçli kullanımı, ormanların korunması, ve deniz ile akarsuların temiz tutulması gibi konularda muhalefetin ihmalkar davrandığını belirtti.

Erdoğan, bu konuların sadece hükümetin değil, tüm toplumun sorumluluğu olduğunu vurgulayarak, geleceğimiz için sürdürülebilir bir çevreye duyulan ihtiyacın altını çizdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.