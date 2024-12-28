Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet Suriye Krizini Hala Kavrayamadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, muhalefete yönelik sert eleştirilerde bulundu. Erdoğan, Suriye krizinin gelişimleri hakkında konuşarak, "(Muhalefet) Suriye krizinde eski rejimin devrilmesinin üzerinden tam 3 hafta geçti ama bunlar meseleyi hala kavrayamadılar" ifadelerini kullandı.

Bu açıklamalarda, muhalefet partilerinin durumu değerlendirme becerilerine şüphe duyduğunu belirten Erdoğan, Suriye'deki gelişmelerin Türkiye'nin dış politikasında önemli bir yer tuttuğunu vurguladı.

Erdoğan'ın bu sözleri, muhalefetin Suriye politikalarıyla ilgili eleştirilerinin arttığı bir dönemde geldi. Siyasi tartışmaların alevlendiği bu süreçte, Erdoğan'ın açıklamaları dikkatleri üzerine çekti.