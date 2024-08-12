Cumhurbaşkanı Erdoğan MYK Toplantısına Başkanlık Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MYK Toplantısına Katıldı
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde düzenlenen Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısına başkanlık etti.
Toplantıda önemli gündem maddeleri ele alındı. Erdoğan'ın liderliğindeki bu toplantının, önümüzdeki süreçte partinin stratejilerini şekillendireceği bildirildi.
Toplantının Detayları
Etkinlik, Ankara'da saat 14.00'te başladı. Toplantıya, partinin üst düzey üyeleri de katıldı.
MYK toplantısı, mevcut siyasi durumu ve gelecek hedeflerini görüşmek amacıyla toplandı.