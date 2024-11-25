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Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Rutte ile önemli bir kabul gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 25.11.2024 16:20
Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 16:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve NATO Genel Sekreteri Rutte'nin Görüşmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi kabul etti. Görüşme, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşti ve yaklaşık 1 saat sürdü.

Kabulde Kimler Vardı?

Kabul sırasında, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de hazır bulundu. Görüşmede, NATO'nun güncel meseleleri ve Türkiye'nin savunma politikaları ele alındı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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