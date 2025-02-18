Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Rutte ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Rutte ile yaptığı telefon görüşmesinde barış çabalarını vurguladı.

Yayın Tarihi: 18.02.2025 18:50
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 18:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Rutte ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Rutte ile Telefon Görüşmesi Yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile önemli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, bölgesel ve küresel konuların ele alındığı belirtildi.

Görüşmede Erdoğan, Türkiye'nin, Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşın sona ermesi için elinden geleni yaptığını ifade etti. Ayrıca, bu süreçte birçok lider ve uluslararası kuruluş temsilcisiyle temaslarda bulunduğunu vurguladı. Erdoğan, adil ve kalıcı bir barışın mümkün olduğuna inandığını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin bölgesinde ve dünyada savaşların sona ermesi için gösterdiği gayretlerin altını çizerken, uluslararası toplumun bu çabalara destek vermesinin büyük önem taşıdığını belirtti.

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