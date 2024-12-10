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Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Rutte ile Suriye Üzerine Görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Rutte ile yaptığı görüşmede Suriye'deki gelişmeleri ele aldı.

Yayın Tarihi: 10.12.2024 11:49
Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 11:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Rutte ile Suriye Üzerine Görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye Vurgusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Suriye'deki son gelişmeleri değerlendirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, görüşmede Türkiye'nin Suriye'deki iç savaşın başından beri toprak bütünlüğü ve istikrarın korunması adına çaba gösterdiğini vurguladı.

Suriye'nin Yönetimi ve Türkiye'nin Rolü

Erdoğan, Suriye'nin kendi halkı tarafından yönetilmesi gerektiğini belirtirken, terörden arındırılmış bir bütün Suriye inşası konusunda Türkiye'nin gerekli adımları atmaya devam edeceğini dile getirdi.

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